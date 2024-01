L’Inter lavora al calciomercato, sia in entrata che in uscita. Attualmente 2 giocatori sono sul punto di salutare i nerazzurri

L’Inter si prepara a salutare due suoi giocatori nell’attuale sessione di calciomercato, anche se i tempi sono stretti. Agoumé, infatti, sta per imbarcarsi in un nuovo capitolo della sua carriera, con un affare di prestito che conferisce al Siviglia il diritto di riscatto.

Manca solo l’accordo finale sulle cifre del riscatto con il club andaluso. Nel frattempo, Stefano Sensi, il cui contratto scade a giugno, si appresta a dire addio all’Inter, senza rinnovi in vista. Il club nerazzurro mira a monetizzare la sua partenza, cercando un acquirente nelle prossime settimane. Il quadro delle trattative è in evoluzione, con l’Inter che si muove per massimizzare il beneficio da entrambi i trasferimenti.

