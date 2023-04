Interesse sul calciomercato del Real Madrid per Reece James, che ha rinnovato fino al 2028 con il Chelsea: i blues non vogliono lasciarlo partire

Il Real Madrid ha messo gli occhi su Reece James per la prossima finestra di calciomercato. Come riportato da Football Insider, la trattativa è tutto tranne che semplice per i Blancos.

Il Chelsea infatti, forte del rinnovo del terzino fino al 2028, è pronta a rimandare al mittente l’offerta.

L’articolo Calciomercato: interesse del Real Madrid per Reece James, ma il Chelsea fa muro proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG