Calciomercato Juve, addio Paredes: il club ha deciso di sostituirlo con lui. L’argentino non rientra nei piani di Allegri

Litigio o non litigio, come spiega La Gazzetta dello Sport Leandro Paredes non rientra nei pani del calciomercato Juve e di Massimiliano Allegri.

L’eliminazione della Juventus dai gironi della Champions League ha fatto decadere l’obbligo di riscatto dal Psg, fissato in 20 milioni, e alla Continassa hanno già in mente da tempo di puntare su Davide Frattesi del Sassuolo.

