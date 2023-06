Calciomercato Juve, Allegri spinge per l’acquisto di Timothy Castagne che vede come alternativa a Timothy Weah

Secondo quanto riferito da Sky Sport, la Juve potrebbe non limitarsi a Timothy Weah per rinforzare la corsia di destra. L’altro obiettivo è infatti Timothy Castagne.

Il belga piace e non poco ad Allegri, che vorrebbe puntare su di lui come alternativa all’americano. Da Torino sono al lavoro costantemente per provare ad abbassare le richieste inglesi.

