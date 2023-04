Calciomercato Juve: bagarre con l’Inter per Frattesi. Ecco cosa farà la differenza nella corsa al centrocampista del Sassuolo

Inter-Juve è anche la partita di mercato che coinvolge qualche giovane italiano pronto a diventare l’oggetto del desiderio della prossima sessione di trattative, quella estiva. Sarà derby d’Italia per Davide Frattesi, con la Roma terzo incomodo piuttosto scomodo. L’estate scorsa sembrava promesso sposo dei giallorossi e che il matrimonio possa celebrarsi tra un paio di mesi non è uno scenario da escludere, ma visto come sono andate le cose con il Sassuolo che non ha ceduto al corteggiamento romanista, è possibile che si valutino altre piste.

La volontà del calciatore può fare la differenza e il centrocampista neroverde, tra le punte di diamante della scuderia dell’agente Riso, valuterà proposte e progetti sapendo che Juventus e Inter sono in pole position. Il club bianconero farà di tutto per tenersi Rabiot ma qualora il francese dovesse andar via si fionderebbe sul neroverde.

The post Calciomercato Juve: bagarre con l’Inter per Frattesi. Ecco cosa farà la differenza appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG