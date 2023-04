Mercato Juve, ultima offerta di rinnovo! Tutti i dettagli sul nome di Dani Olmo, in passato accostato ai bianconeri

Il Lipsia avrebbe presentato un’ultima offerta a Dani Olmo per rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2024. Ora la palla passa al giocatore: o rinnova o sarà ceduto in estate, con diverse big già alla finestra.

Il cartellino del giocatore, in passato accostato anche alla Juve, sarebbe valutato intorno ai 30 milioni di euro.

