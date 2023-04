Paredes via dalla Juve: destinazione a sorpresa! I dettagli sul futuro del centrocampista argentino

Secondo quanto riportato da Fanatik.com, spunta il nome di Leandro Paredes per il Galatasaray di Mauro Icardi.

L’argentino ex PSG sarebbe al lavoro per convincere il connazionale ed ex compagno a raggiungerlo in Turchia. Paredes lascerà la Juve al termine della stagione per fare ritorno al Paris Saint-Germain.

