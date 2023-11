Calciomercato Juve, caccia al nuovo Vlahovic: nel mirino c’è Mijatovic. Giuntoli ha messo gli occhi sul classe 2005 della Stella Rossa

Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport il calciomercato Juve è interessato ai gol di un giovane connazionale di Dusan Vlahovic, quel Jovan Mijatovic in forza alla Stella Rossa di Belgrado.

Il serbo ha soltanto 18 anni ma ha già giocato con il sotto fondo della musichetta della Champions. Prestazioni che non sono passate inosservate in “casa Juve”, dove si ricercano sempre colpi giovani e di qualità. Meglio se sostenibili, parola chiave del corso avviato in estate con l’arrivo di Giuntoli.

