Sancho Juve, Madama chiede un aiuto al Manchester United per regalarsi l’erede di Di Maria. I bianconeri valutano la fattibilità dell’operazione

Il calciomercato Juve resta estremamente vigilie su Jadon Sancho in vista di gennaio. L’affare è legato alla fattibilità economica dell’operazione: è su questo aspetto che la Juventus sta effettuando delle valutazioni. Ci sono stati dei contatti ed è più che probabile che ne siano previsti altri, a stretto giro di posta. A livello tecnico-tattico il giocatore interessa perché andrebbe a coprire quel ruolo lasciato libero (e mai realmente rimpiazzato) dalla partenza di Di Maria.

La Juventus aspetta una mossa del Manchester United per il via libera a un prestito, con anche un “aiuto” per il pagamento del sontuoso stipendio dell’esterno offensivo inglese. Sancho potrebbe anche trovare altre strade: una porta a Londra, al Tottenham, un’altra invece sarebbe un ritorno al Borussia Dortmund, naturalmente in prestito. Lo riporta Tuttosport.

