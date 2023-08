Calciomercato Juve, l’esterno italiano Cambiaso piace in Premier: ecco la risposta di mister Allegri

Dopo aver conquistato la fiducia di mister Allegri, l’esterno della Juventus Andrea Cambiaso è considerato una pedina fondamentale in questa stagione.

Per questo motivo seppur il giocatore piace molto in Premier League, soprattutto a Tottenham, Nottingham Forest e Liverpool, l’italiano resterà in bianconero.

The post Calciomercato Juve, Cambiaso piace in Premier: ecco la risposta di Allegri appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG