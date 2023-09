Niccolò Ceccarini ha parlato del calciomercato Juve, analizzando la questione relativa ad un giocatore bianconero

Nel suo editoriale su Tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini ha analizzato la questione rinnovo per Federico Chiesa che nei prossimi mesi animerà il calciomercato Juve. Le sue parole.

PAROLE – «Anche la Juventus ha diverse questioni aperte, una di queste riguarda Federico Chiesa, legato al club bianconero fino al 2025. L’attaccante è pronto a vivere una stagione da protagonista, Allegri punta decisamente anche su di lui per tornare subito nell’Europa che conta e lottare per lo scudetto. La Juventus a breve inizierà a entrare nel vivo della questione per cercare un’intesa per estendere l’attuale contratto fino al 2026».

The post Calciomercato Juve, Ceccarini fa il nome: «È un questione aperta» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG