Calciomercato Juve, che occasione: con Sancho a gennaio lo United regala Van de Beek. Possibile doppio affare da Manchester

Stando a quanto riportato dai media inglesi Jadon Sancho non sarebbe l’unico giocatore del Manchester United finito nel mirino del calciomercato Juve. L’interesse di Giuntoli si è posato anche su Donny van de Beek, appena 21 minuti in stagione.

La volontà dei Red Devils sarebbe quella di cedere entrambi a gennaio, con la Juventus che resta alla finestra per sopperire alle assenze di Pogba e Fagioli nella zona nevralgica del campo. La doppia operazione potrebbe chiudersi nel corso del mercato invernale, ma il Manchester United chiede almeno 30 milioni per Sancho: una cifra che potrebbe sbloccare anche il prestito gratuito di van de Beek con opzione per la prossima stagione.

