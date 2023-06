Calciomercato Juve, il club bianconero chiama Florentino Perez per parlare di affari e studia il doppio colpo. Tutti i dettagli

Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus punta con decisione sia Odriozola che Lucas Vazquez per rinforzare la fascia destra. Entrambi, per un motivo o per l’altro, sono in uscita dal Real e potrebbero partire a prezzo di saldo visto il contratto in scadenza tra un anno.

Esperienza, duttilità e un costo non elevato sono elementi che fanno dei due spagnoli degli obiettivi da non scartare assolutamente, nonostante non ci sia ancora una decisione finale. E la lista in mano a Manna è molto lunga…

