Calciomercato Juve, clamoroso: con la conferma di Allegri un giocatore pronto a far le valigie. Ecco di chi si tratta

Stando a quanto riferito dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà su Sportitalia, qualora Massimiliano Allegri restasse alla Juventus, il club bianconero dovrebbe prepararsi a vedere un pezzo pregiato della sua rosa.

Dusan Vlahovic infatti non sarebbe disposto a continuare la propria avventura in bianconero col livornese in panchina.

The post Calciomercato Juve, clamoroso: con la conferma di Allegri un giocatore pronto a far le valigie appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG