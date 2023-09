Calciomercato Juve: colpo ad effetto a gennaio. Giuntoli inizia a lavorarci, radar puntati su… Riparte l’attività di scouting

Come riporta Tuttosport il direttore tecnico Cristiano Giuntoli e il suo vice Giovanni Manna nei prossimi giorni scatenare gli uomini del team scouting per setacciare il mercato dei giovani talenti in Europa e cercare il colpo ad effetto.

Dunque radar puntati anche su quei Paesi meno battuti dove si può anticipare la concorrenza e sperare di individuare il campione in erba capace di diventare una stella. In teoria si potrebbe concretizzare già nel calciomercato Juve di gennaio che potrebbe rappresentare un trampolino di lancio verso il futuro.

