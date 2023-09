Paradosso Juve: spesi 82 milioni con un solo vero acquisto… Il motivo dell’esborso così alto per il club bianconero

Come spiega La Stampa, nonostante a Torino sia arrivato soltanto Timothy Weah, in questa sessione il calciomercato Juve ha spesso ben 82 milioni.

Il motivo? Oltre agli 11,3 milioni investi per l’esterno del Lille, a bilancio ci sono i riscatti di Locatelli (30 milioni), Kean (28 milioni) e Milik (6,3 milioni). Altri sei milioni sono stati poi spesi per i giovani come Facundo Gonzalez e Livano Comenencia.

The post Paradosso Juve: spesi 82 milioni con un solo vero acquisto… Il motivo appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG