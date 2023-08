Calciomercato Juve, colpo di scena possibile dietro l’angolo: non si può escludere il loro arrivo in bianconero

Come scrive il Corriere dello Sport, formalmente il calciomercato Juve in entrata è ormai chiuso ma, fino all’ultimo, non si possono escludere nuovi acquisti.

Morata e Berardi rimangono sempre profili seguiti dal club bianconero, che in caso di cessione in avanti si lancerebbe con decisione sull’arrivo di uno dei due.

