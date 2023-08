Yildiz ha stregato Allegri: «È innamorato, si è convinto di questo su di lui». Max stravede per il talento turco della Juventus

Giovanni Galeone, mentore e grande amico di Massimiliano Allegri, ha parlato così del debole del tecnico della Juventus per il talento di Kean Yildiz.

YILDIZ – Allegri è “innamorato” di Yildiz, il 2005. Me ne ha parlato in maniera positiva quando ci siamo visti a Udine. Max è molto convinto di questo ragazzo. Io non lo conosco ancora bene, però mi sembra che Yildiz abbia una qualità importante: guarda sempre in avanti.

