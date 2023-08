Chiesa Juve, Allegri lo vuole come Leao e Kvara: e per lui si studia un rinnovo ad hoc. Ecco i piani del club per Federico

Massimiliano Allegri è stato chiaro con Federico Chiesa: in questa stagione dovrà mettere a referto 14-15 gol, avvicinandosi ai numeri di Kvaratskhelia (12 centri nella Serie A 2022-23) e Leao (15), che hanno fatto le fortune di Napoli e Milan. Anche per questo, spiega La Gazzetta dello Sport: dopo diversi cambi ruolo che hanno impedito al giocatore di fare il definitivo salto di qualità, Max ha deciso di trasformarlo definitivamente in una seconda punta con licenza si svariare sulla sinistra.

Tuttosport rivela invece quelli che sono i piani del club per il futuro: Giuntoli non potrà rimandare ancora a lungo i colloqui per il rinnovo di contratto in scadenza tra due anni: un orizzonte temporale delicato, dal momento che ad oggi non c’è nessuna intesa in via di definizione, con il rischio che tra dodici mesi la Juve possa trovarsi con le spalle al muro. Alla Continassa si pensa a un rinnovo “breve” per allontanare lo spettro di un addio a parametro zero e, al contempo, non impegnare le parti a lungo termine: né il club a livello economico, visto che Chiesa vorrebbe rivedere le cifre al rialzo.

