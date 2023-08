Calciomercato Juve, Commisso e la Fiorentina sognano lo sgarbo ai bianconeri: c’è quel giocatore nel mirino

Stando a quanto riferito da Sportitalia, salutato Castrovilli che andrà a giocare in Premier, la Fiorentina si è subito messa alla ricerca del suo sostituto.

Nel mirino c’è Tommaso Baldanzi, accostato anche alla Juventus e individuato come il perfetto rinforzo per la viola. Si lavora per un altro sgarbo dopo quello per Parisi.

The post Calciomercato Juve, Commisso sogna lo sgarbo: nel mirino quell’obiettivo appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG