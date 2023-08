Mercato Juve, Miretti e Nicolussi alla Salernitana Spunta una data decisiva per la cessione dei due centrocampisti

Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio, la Salernitana è in attesa del via libera da parte della Juventus per l’arrivo in prestito di Miretti e Nicolussi Caviglia.

Il club granata spera di avere a disposizione entrambi i giocatori entro lunedì, così da aggiungerli subito alla squadra in ritiro con Paulo Sousa.

