Calciomercato Juve, dalla Spagna rilanciano: bianconeri sulle tracce di Brahim Diaz, che potrebbe non essere riscattato dal Milan

In casa Milan tiene banco il futuro in tema mercato di Brahim Diaz. Lo spagnolo potrebbe restare in Italia, cambiando però casacca.

Stando infatti a quanto riferisce ElNational.cat, la Juventus sarebbe pronta ad accontentare le richieste di Perez per portare lo spagnolo a Torino. Si parla però di cifre sui 40 milioni di euro.

