Calciomercato Juve, possibile nuovo colpo in entrata dall’Argentina: Giuntoli sta seguendo con decisione il giocatore

Stando a quanto riferito da calciomercato.com, anche la Juventus si sarebbe messa sulle tracce di Claudio Echeverri.

Classe 2006, giovane centrocampista centrale impiegabile come trequartista, Echeverri è un talento già affacciatosi in prima squadra con il River Plate e mezza Europa, per questo, si sarebbe già attivata in cerca di informazioni.

The post Calciomercato Juve, dall’Argentina il nuovo colpo: Giuntoli lo sta seguendo appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG