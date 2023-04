Calciomercato Juve: dopo Bremer nuovo scontro con l’Inter per un altro difensore. In vista un altro duello

Come scrive La Gazzetta dello Sport dopo Bremer, andato poi in bianconero, calciomercato Juve e calciomercato Inter potrebbero contendersi un altro difensore: si tratta di Giorgio Scalvini.

Per l’Inter potrebbe essere l’erede naturale di Skriniar, essendo già abituato a giocare a tre con Gasperini; per la Juve invece un tocco di azzurro. La nuova dirigenza bianconera ha intenzione di ricreare una solida base italiana, che nella tradizione bianconera è stata poi spesso sinonimo di successo. Va ricordato comunque come il giocatore dell’Atalanta abbia un prezzo molto alto e sia nel mirino anche di alcun top club europei.

The post Calciomercato Juve: dopo Bremer nuovo scontro con l’Inter per un altro difensore appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG