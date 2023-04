Varriale esalta lo scudetto del Napoli: «Un titolo che parla al sistema nell’anno del dissolvimento della galassia Juve». Le parole del giornalista

Enrico Varriale via Twitter esalta lo scudetto del Napoli, ormai a un passo dopo l’ultima vittoria con la Juventus.

«Il 3° scudetto di Napoli fa immediatamente tornare alla mente i primi 2, quelli conquistati nel segno di Maradona. Ma questo titolo, non a caso, non sarà ricordato, anche negli anni futuri, con un eroe eponimo come è accaduto per il 1987 e il 1990.Lo Scudetto di Spalletti che ha sempre creduto alle potenzialità della piazza napoletana,spesso penalizzata per cause extra calcistiche.Per Luciano il punto più alto di una carriera nella quale avrebbe potuto vincere di più ma che lo ha visto sempre lasciare il segno ovunque.

…Questo però è pure lo Scudetto che parla al sistema calcio italiano. Non a caso arriva nell’ anno in cui il dissolvimento della galassia juventina,formata dalla società bianconera e dai club satelliti, pare quasi irreversibile,malgrado tutti i tentativi di ammorbidire le cose».

The post Varriale sullo scudetto Napoli: «Un titolo che parla al sistema nell’anno del dissolvimento della galassia Juve» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG