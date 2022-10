Juve e Barcellona fanno sul serio per Diogo Dalot: ecco di seguito i dettagli

Diogo Dalot, terzino in forza al Manchester United, piace molto alla Juve che starebbe pensando al portoghese per rinforzare le fasce.

Come riportato da Fabrizio Romano, però i bianconeri non sarebbero l’unica squadra interessata al portoghese: il Barcellona sembra essere pronto a fare sul serio e ha già inviato scout per visionare il portoghese.

