Calciomercato Juve: già fissato il primo acquisto di Giuntoli. Ultime sui piani del futuro ds bianconero

Secondo Tuttosport Cristiano Giuntoli, non appena si sarà insediato alla Juventus, avrà una priorità in termini di acquisti per il calciomercato Juve.

In primis almeno un esterno destro, visto che De Sciglio sarà out per almeno sei mesi e Cuadrado oltre a essere in scadenza ha 34 anni.

