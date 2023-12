Calciomercato Juve: Giuntoli beffa De Laurentiis? Pronto il colpo gratis per rinforzare il centrocampo bianconero

Come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport il futuro di Piotr Zielinski col Napoli è ancora un rebus: il contratto è in scadenza e per ora non c’è traccia del rinnovo.

Per questo motivo un suo addio a parametro zero in estate non è da escludere con calciomercato Juve e Inter in prima linea per piazzare il colpo.

