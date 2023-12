Retroscena Felipe Anderson, Lotito sa già della Juve a zero…: l’ultima indiscrezione sul futuro dell’attaccante brasiliano

Come riporta Il Messaggero il rinnovo di Felipe Anderson con la Lazio (a 3.5 milioni fino al 2028) è stato congelato dopo la brutta debacle di Salerno.

Nonostante la Lazio sappia benissimo che esiste il rischio di perderlo a parametro zero, con la Juve in agguato per giugno. Lotito lo considera un figlio, ne ha voluto il ritorno e lo ha rilanciato. Per questo pretende riconoscenza dal brasiliano, e ora anche l’ostentazione in campo della sua voglia di restare per sempre a Formello. Lo riporta Il Messaggero.

