Non ha dubbi Giancarlo Padovan, il patron del Napoli De Laurentiis ha chiamato FIGC e AIA dopo la sfida con l’Inter, c’entra anche la Juventus

Intervenuto per Calciomercato.com, Giancarlo Padovan ha espresso il suo commento sul comportamente di Aurelio De Laurentiis (presidente del Napoli), dopo che quest’ultimo ha contattato FIGC ed AIA per lamentarsi dell’operato dell’arbitro Massa durante il match tra Napoli e Inter. Sfida fondamentale nella lotta scudetto dove è impegnata anche la Juventus, squadra che sarà impegnata contro i partenopei questo venerdì.

LE PAROLE – «Il presidente non ha detto nulla, ci ha pensato il direttore sportivo Meluso a farlo per lui, ma ieri in mattinata ha chiamato in Figc e Aia per ricusare Massa e, forse, per preparare al meglio Juventus-Napoli di venerdì. Ora mi chiedo: fra tutti questi comportamenti perché quello più grave dovrebbe essere quello di Mourinho? Perché ha parlato in conferenza stampa Perché l’ha fatto prima della partita Perché ha cercato di “condizionare” gli ufficiali di gara Personalmente trovo più pericolosa, meno edificante e anche vagamente intimidatoria l’iniziativa di De Laurentiis. La ricusazione, a maggior ragione se assistita, segna la fine delle designazioni e l’inizio degli arbitraggio gradito se non esplicitamente indicato. Questo sì, un vero scandalo».

