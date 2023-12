Cristaino Giuntoli è statao gelato da Bologna, ecco cosa ha fatto sapere l’ad del Bologna alla Juventus circa l’interesse per un calciatore

L’ad del Bologna Claudio Fenucci ha smentito categoricamente (con tanto di battuta per i giornalisti) la possibile partenza a gennaio di Zirkzee e Ferguson. Su quest’ultimo si vocifera ormai da tempo di un possibile interesse della Juventus di Giuntoli.

OBIETTIVO FERGUSON – «Offerte per Zirkzee e Ferguson a gennaio? Non succederà nulla, potete andare tranquillamente in montagna».

