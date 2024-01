Calciomercato Juve, Giuntoli cerca un giocatore per colmare il distacco dall’Inter. Ci proverà fino alla fine

La Juve in questa sessione di calciomercato è alla ricerca di un giocatore in grado di colmare il distacco dall’Inter. Non è facile e scontato, ma Giuntoli proverà fino alla fine del mese a trovare un elemento che possa aiutare la squadra.

A fare il punto della situazione è stato Luca Marchetti a Sky Sport 24, spiegando che la Juve in questo momento non può permettersi di prendere un giocatore qualsiasi se vuole continuare a dare fastidio all’Inter.

The post Calciomercato Juve, Giuntoli cerca un giocatore per colmare il distacco dall’Inter. ULTIME appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG