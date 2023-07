Calciomercato Juve: Giuntoli può affiancare Singo a Weah. Le ultime sui movimenti bianconeri sulle fasce

Il Corriere dello Sport fa il punto sui movimenti del calciomercato Juve per quanto riguarda le fasce dopo l’arrivo di Weah.

Sulla fascia destra sembra che anche la Juventus si sia fatta spazio per entrare nella corsa all’ivoriano del Toro Stephane Singo, che piace a diverse big in Serie A: dunque, non solo Holm dello Spezia su quel fronte di campo. A sinistra per ora lo spazio non c’è, se uscisse Alex Sandro potrebbero prende corpo le piste Carlos Augusto o Parisi.

