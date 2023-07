Calciomercato Juve: il Bayern Monaco cambia tutto! Cosa succede ora con Gravenberch, ex obiettivo dei bianconeri

Come riferito da Kicker, il Bayern Monaco avrebbe cambiato le carte in tavola per quanto riguarda il futuro di Ryan Gravenberch, ex obiettivo del calciomercato Juve.

Per incentivare la partenza del centrocampista, i bavaresi aprirebbero anche all’addio del giocatore in prestito. Oltre ai bianconeri, anche il Milan in Italia monitora la sua situazione.

