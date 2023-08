Calciomercato Juve, il Brighton di De Zerbi si piomba su un obiettivo bianconero. La situazione

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il Brighton di De Zerbi sta per pagare la clausola di 10 milioni di euro per accaparrarsi Valentin Barco, terzino attualmente in forza al Boca Juniors.

Il calciomercato Juve aveva chiesto informazioni per il giocatore classe 2004 che si appresta ad iniziare la sua nuova avventura in Premier League.

