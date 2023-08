Yildiz Juventus, i bianconeri lanciano un segnale sul futuro? Il numero di maglia: ecco lo spoiler

Il talento turco classe 2005, Kenan Yildiz, dopo aver impressionato la scorsa stagione tra Juve Primavera e Next Gen ha vissuto il pre-campionato con la prima squadra. Sui canali social della Juventus è stata pubblicata una foto di Yildiz durante l’amichevole contro l’Atalanta.

Nel messaggio lasciato dei bianconeri si legge «39»: questo dovrebbe essere il numero di maglia scelto dal ragazzo per la prossima stagione in prima squadra. Potrebbe essere un segnale sulla possibile promozione del turco nella prossima stagione? Sui social tanti i tifosi che lo vorrebbero vedere fin da subito in prima squadra.

