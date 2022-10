Calciomercato Juve: il nuovo rinforzo a centrocampo potrebbe arrivare in estate a costo zero. Ecco di chi si tratta

Stando a quanto riportato dalla BBC, potrebbe scatenarsi un’asta in estate per Youri Tielemans, talentuoso centrocampista del Leicester in scadenza al termine di questa stagione.

La Juve monitora la sua situazione, ma anche le big di Premier e il Real sono attenti alla situazione del belga.

L’articolo Calciomercato Juve, il centrocampista può arrivare a parametro zero proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG