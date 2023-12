Calciomercato Juve, c’è il nuovo Osimhen nel mirino di Cristiano Giuntoli. Ma servirà prima la partenza di Vlahovic

Victor Boniface, il “nuovo Osimhen” del calcio nigeriano, è finito prepotentemente nel mirino del calciomercato Juve, che per l’estate è alla ricerca di rinforzi anche per il reparto offensivo.

Il Leverkusen non venderà mai il proprio gioiello a gennaio e Giuntoli ha iniziato a lavorare in vista di giugno, provando a sedurre il giocatore per convincerlo ad accettare la destinazione bianconera. In ogni caso servirà l’addio di Dusan Vlahovic, visto anche quell’ingaggio a salire che condiziona la sua permanenza. Lo scrive Il Corriere di Torino.

