Il retroscena del calciomercato della Juve: in estate era molto vicino Milinkovic-Savic, ma poi la società ha optato per Pogba

Il Messaggero ha svelato oggi un rimpianto di mercato della Juve che, viste come sono andate le cose in questa stagione, fa particolarmente male ai tifosi della Vecchia Signora.

Il quotidiano riferisce infatti che nel maggio del 2022 Milinkovic-Savic pensava di lasciare la Lazio per sbarcare a Torino, ma i bianconeri lo hanno sedotto e abbandonato per virare su Pogba a parametro zero.

