Dopo i disordini di Feyenoord-Ajax, l’Eredivisie ha deciso di varare nuove regole sull’ordine sugli spalti, il lancio di oggetti e l’invasione di campo

Gioco fermo per i fumegoni e lancio d’oggetti in campo, con ferimento di Klaasen. Dopo i disordini durante la partita tra Ajax e Feyenoord, l’Eredivisie ha deciso di varare una nuova serie di norme sulla condotta sugli spalti. Di seguito il comunicato della KNVB.

«Ieri sera abbiamo visto tutti uno scandaloso incidente e un giocatore che in campo non era al sicuro. Sfortunatamente, non è un caso isolato. Questi comportamenti sono da condannare e non considerare normali, ma non è abbastanza per la KNVB. Tutti devono essere in condizione di svolgere il proprio lavoro in sicurezza in ogni momento. Per questo introduciamo misure più rigorose:

LANCIO DI OGGETTI

– Se vengono lanciati oggetti in campo, l’arbitro interrompe il gioco e con le squadre rientra negli spogliatoi. Se alla ripresa del gioco vengono lanciati altri oggetti, l’arbitro abbandona definitivamente la partita.

– Se un giocatore o l’arbitro sono colpiti da oggetti lanciati dal pubblico, l’arbitro decide di sospendere immediatamente l’incontro.

INVASIONI DI CAMPO

– Se un tifoso invade il campo, l’arbitro interrompe il gioco e le squadre rientrano negli spogliatoi. Se alla ripresa entra un altro invasore, l’arbitro interrompe definitivamente la partita.

– Se un tifoso invade il campo e attacca un giocatore o un arbitro, immediata interruzione della partita»

L’articolo Eredivisie, cambio di regole dopo i disordini di Feyenoord-Ajax proviene da Calcio News 24.

