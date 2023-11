Calciomercato Juve, la Bundesliga piomba sul gioiellino Hasa: Lipsia e Borussia pronte all’offerta per il centrocamposta della Next Gen

Luis Hasa, centrocampista della Juventus Next Gen classe 2004, è in scadenza il prossimo 30 giugno, anche se all’interno del contratto esiste un’opzione per prolungare fino al 2025. La Juve vorrebbe blindarlo e sta lavorando da tempo a un nuovo contratto con scadenza da fissare per il 2027.

Occhio però alle sirene estere che riecheggiano sempre più forti, in particolare dalla Bundesliga. Lipsia e Dortmund, infatti, hanno messo gli occhi sul gioiello bianconero e sono pronte a sferrare offerte importanti per accaparrarselo. Lo riporta Tuttosport.

The post Calciomercato Juve, la Bundesliga piomba sul gioiellino Hasa: Lipsia e Borussia pronte all’offerta appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG