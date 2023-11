Bremer, i salti mortali per esserci con l’Inter: gesto da applausi del brasiliano che ha anticipato il rientro dal Brasile

Come spiega La Gazzetta dello Sport Bleison Bremer che ha fatto i salti mortali per anticipare il rientro dal Brasile e mettere una seduta di squadra in più nelle gambe (quella di ieri) in vista del big match tra Juventus e Inter.

Il difensore è ormai imprescindibile per la retroguardia di Allegri.

The post Bremer, i salti mortali per esserci con l’Inter: gesto da applausi del brasiliano appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG