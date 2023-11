Cuadrado può ancora farcela per Juve Inter: ieri parzialmente in gruppo. Cosa filtra da Appiano Gentile sulle condizioni del colombiano

A 48 ore dall’importantissimo confronto tra Juve e Inter, i rispettivi tecnici cominciano la preparazione. Ad Appiano Gentile gli occhi sono puntati su Juan Cuadrado.

L’ex bianconero scalpita per la convocazione al derby d’Italia, e ieri ha svolto la prima seduta parziale in gruppo, mostrando di aver smaltito la tendinite. Soltanto oggi Inzaghi prenderà una decisione su di lui, stabilendo se sia in grado di sedersi, quanto meno, in panchina. A riferirlo è Il Corriere dello Sport.

