Calciomercato Juve: la decisione di De Gea sul rinnovo con il Manchester United. Tutti i dettagli sul portiere

Secondo quanto riferito da Star on Sunday, David De Gea avrebbe rifiutato il rinnovo di contratto al ribasso del Manchester United, che proponeva un prolungamento per altre due stagioni. Il portiere, accostato anche al calciomercato Juve come futuro dopo Szczesny, lascerà dunque i Red Devils.

Per sostituirlo si pensa a Jordan Pickford, portiere dell’Everton e della Nazionale inglese, per il quale è pronta un’offerta da ben 45 milioni di sterline (circa 52 milioni di euro). Sullo sfondo resta André Onana, portiere dell’Inter che ha molti estimatori in Premier League.

