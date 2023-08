Calciomercato Juve, l’annuncio di Pedullà: «C’è una nuova squadra su Miretti». Ecco chi si è aggiunta alle pretendenti del centrocampista

Come riportato da Alfredo Pedullà sono diversi i club di Serie A sulle tracce di Fabio Miretti: la Salernitana è in pressing, ma intanto nelle ultime ore si sono materializzati altri club. Il Bologna in primis, ma anche il Monza che vorrebbe fare un altro colpo a centrocampo.

In tutto questo il calciomercato Juve non ha ancora sciolto le riserve sul futuro del giovane centrocampista.

