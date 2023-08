Carlos Augusto si prende la scena col Milan, Biasin: «È forte forte forte». Ottima prova da parte dell’esterno del Monza

Carlos Augusto si è dimostrato un ottimo giocatore anche nel match di esibizione tra Monza e Milan, valido per il primo Trofeo Berlusconi: e non solo per l‘assist confezionato a Colpani:

Non era necessaria questa partita per scoprirlo, ma questa partita lo conferma: #CarlosAugusto è forte forte forte. #MonzaMilan pic.twitter.com/vki2TDKncB — Fabrizio Biasin (@FBiasin) August 8, 2023

L’obiettivo del calciomercato Juve e dell’Inter e stato così incensato dal giornalista Fabrizio Biasin: «Non era necessaria questa partita per scoprirlo, ma questa partita lo conferma: Carlos Augusto è forte forte forte».

