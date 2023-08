Calciomercato Juve: l’ex obiettivo va al Wolfsburg! Presa la sua decisione, ecco tutti i dettagli dell’operazione

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il futuro di Maehle non sarà più in Serie A. Il terzino dell’Atalanta, infatti, giocherà nel Wolfsburg nella prossima stagione, con la trattativa tra la Dea e il club tedesco che è in chiusura.

Il danese è stato a lungo inseguito dal calciomercato Juve lo scorso gennaio, quando i bianconeri erano a caccia di un nuovo terzino. Alla fine, però, non arrivò nessun affondo con i bergamaschi.

