Juve A Juve B, anche la dirigenza bianconera sarà oggi allo Stadium: ecco chi sarà presente per l’amichevole in famiglia

Nel tardo pomeriggio di oggi, la Juventus sosterrà la classica amichevole in famiglia con la Next Gen, terzo test dell’estate e primo in Italia, al quale assisterà anche la dirigenza.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, allo Stadium è attesa la presenza di John Elkann, ad Exor e principale azionista bianconero, così come degli altri componenti societari, dall’ad Maurizio Scanavino fino ad arrivare a Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna.

