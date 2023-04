Calciomercato Juve, i bianconeri riporteranno il giocatore in Serie A? Ecco chi è l’ultima idea per la fascia

Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, l’ultima idea per il mercato bianconero sarebbe quella di riportare in Italia una vecchia conoscenza come Timothy Castagne, 27enne esterno belga in forza al Leicester.

Tre anni all’Atalanta per lui, in Premier dal 2020 ma con tanta voglia di cambiare finalmente aria, visti anche i risultati delle Foxes non certo esaltanti. Il giocatore potrebbe venire via a costi sostenibili, anche se certamente si vorrà valutare prima qualche profilo maggiormente intrigante.

The post Calciomercato Juve, lo riportano in Serie A? L’ultima idea per la fascia appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG