Ricorso Juve, al Collegio di Garanzia del CONI i giudici sono divisi sulla pena verso il club bianconero: le ultime notizie

Si sono divisi i giudici del Collegio di Garanzia del CONI dopo che nella giornata di ieri, all’udienza per il ricorso presentato dalla Juventus, lo stesso Procuratore Generale dello Sport ha chiesto una rimodulazione della pena sulla base delle carenze di motivazioni.

C’è fiducia nell’operato del Procuratore Federale Giuseppe Chinè, questo non viene messo in dubbio, ma allo stesso tempo nelle motivazioni bisogna riconoscere che non viene spiegato per filo e per segno il perchè dei 15 punti inflitti ai bianconeri. Per questo oggi ci sarà un nuovo argomento su cui di battere ai piani alti del Comitato, come svelato ieri all’uscita da uno di essi. Lo scrive Repubblica.

